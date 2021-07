Pelo menos dois encontros do torneio de Wimbledon estão sob investigação por parte da Agência Internacional para a Integridade do Ténis (ITIA), por suspeitas relacionadas com apostas desportivas. A notícia foi avançada pelo jornal alemão Die Welt na passada terça-feira, à qual a ITIA reagiu em comunicado, já na manhã desta quarta-feira.

«Recebemos dois alertas durante o torneio de Wimbledon, por parte de empresas no ramo das apostas desportivas. Não poderemos comentar sobre os detalhes dos mesmos enquanto os investigamos. É importante lembrar, também, que um alerta, por si só, não significa que ocorreu resultado combinado», afirmou a Agência, em comunicado.

O primeiro encontro diz respeito ao quadro principal de pares masculinos, onde foi registado um volume anormal de apostas após o primeiro set. No segundo encontro, do qual apenas sabe que foi um encontro de singulares envolvendo um jogador ou jogadora alemã, foram efetuadas apostas muito elevadas no resultado exato do terceiro set e no número de jogos de serviço de um dos jogadores.