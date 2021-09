João Sousa e Nuno Borges perderam o duelo de pares com Marius Copil e Horia Tecau, na eliminatória do Grupo Mundial I da Taça Davis em ténis. Desta forma, Portugal ficou em desvantagem, por 1-2, frente à Roménia.



No piso rápido da Sala Sporturilor Horia Demian, em Cluj-Napoca, os romenos garantiram o triunfo em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-4 e 6-3.

Segue-se um confronto entre João Sousa, número 150 do ‘ranking’ ATP, e Marius Copil, 250 do mundo.