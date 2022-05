João Sousa perdeu este sábado a final do ATP 250 de Genebra, frente ao norueguês Casper Ruud, por 2-1, numa partida que ficou decidida no tie break do terceiro set.

Depois de uma semana de grande nível, o tenista português, número 79 do mundo, enfrentava esta tarde o maior desafio, frente a Ruud, número oito do ranking ATP e um dos melhores jogadores do mundo em terra batida, e acabou por sucumbir na reta final, apesar de até ter servido para ganhar o encontro.

O duelo foi equilibrado do início ao fim, e logo no primeiro set a decisão foi para o tie break, ganho por Ruud. Sousa não desmoralizou e respondeu no segundo set, não permitindo qualquer «break» ao adversário e conseguindo ele quebrar o norueguês, para vencer por 6-4.

No terceiro e último parcial, o vimaranense voltou a entrar melhor e serviu mesmo para ganhar o título: no entanto, permitiu o «break», o set seguiu para novo tie break e aí foi novamente Ruud a vencer sem qualquer hipótese, por 7-1.

João Sousa ficou assim à porta do quinto título ATP da carreira, que caiu assim para Casper Ruud. Segue-se agora Roland Garros.