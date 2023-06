Já se sabia que Novak Djokovic e a esposa partiram rumo a São Miguel após a conquista do título do sérvio em Roland Garros.

Mas, agora, Jelena Djokovic partilhou nas redes sociais os registos do casal na ilha dos Açores. «Este era o meu desejo de aniversário: caminhadas nos Açores com o meu cavaleiro e observar as baleias», escreveu a companheira do recordista de títulos do Grand Slam.

Jelena Djokovic partilhou um vídeo com vários momentos da estadia em São Miguel. Os dois passaram por alguns dos principais pontos turísticos da ilha e puderam experiencial um clássico local: as quatro estações num só dia. Nas imagens, é possível ver os dois os fazerem o indispensável «whale watching», a correr, a aventurar-se pelo trilhos, enlameados e encharcados. E Djokovic, de mochila às costas, a dançar.