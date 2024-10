Carlos Alcaraz apurou-se para a final do Six Kings Slam, após vencer o compatriota Rafael Nadal na segunda meia-final do Six Kings Slam.

O tenista espanhol, número 2 do Mundo impôs-se em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-3.

Alcaraz vai discutir o título no milionário torneio de exibição da Arábia Saudita com Jannik Sinner, que bateu Novak Djokovic na outra meia-final.

O vencedor leva para casa um cheque a rondar os 5,5 milhões de euros, o maior prémio prize money alguma vez atribuído na história do ténis.

A final está marcada para sábado, dia em que Djokovic e Nadal também se defrontam no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.