Há 1h e 24min
Roland Garros: Zverev ultrapassa Rafael Jodar e atinge as «meias»
Número três Mundial chega pela quinta vez a esta fase da competição
Alexander Zverev atingiu as «meias» do Roland Garros depois de ultrapassar Rafael Jodar nos «quartos». O tenista alemão chegou pela quinta vez a esta fase da competição.
Num jogo que foi decidido a três sets, os parciais de 7-6 (7-3), 6-1 e 6-3, em duas horas e 25 minutos valeram o triunfo ao número três do ranking frente ao 29.º.
Zverev, finalista de 2024, procura agora conquistar o primeiro título do Grand Slam. Medirá forças com o vencedor da partida entre o brasileiro João Fonseca e o checo Jakub Mensik.
