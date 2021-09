Sascha Zverev teve uma tarde tranquila esta quarta-feira rumo às meias-finais do US Open, ao derrotar Lloyd Harris por três sets a zero.

O número quatro do ranking mundial, recém campeão olímpico, só ganhou o primeiro set num sofrido tie break, mas depois superiorizou-se ao sul-africano, número 46 do mundo, por 6-3 e 6-4 nos restantes sets.

Na meia-final, Zverev vai defrontar o vencedor do duelo entre Djokovic e Berrettini.