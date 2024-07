Andy Murray confirmou esta terça-feira que a participação em Paris2024 vai ser o ponto final na sua carreira de tenista.

Numa publicação deixada nas redes sociais, o atleta inglês mostrou-se feliz por poder novamente representar o seu país nos Jogos Olímpicos, sendo que por duas ocasiões levou para casa a medalha de ouro (2012 e 2016).

«Cheguei a Paris para o meu último torneio. Competir por Inglaterra foi, de longe, um dos momentos mais marcantes da minha carreira e estou muito grato por poder fazê-lo uma vez mais», pode ler-se na mensagem.

Aos 37 anos, Andy Murray prepara-se para deixar o ténis com três «Grand Slams» no currículo, dois em Wimbledon e ainda um US Open, entre muitas outras finais.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1