Aryna Sabalenka admite que os tenistas podem realizar um boicote aos Grand Slam no futuro, caso não recebam uma fatia maior das receitas dos torneios.

Em declarações antes do Masters 1000 de Roma, a líder do ranking WTA defende que sem os atletas não há «entretenimento» e que esta poderá ser a única forma de lutar pelos «direitos». Recorde-se que os organizadores de Roland Garros anunciaram um aumento de 5,3 milhões de euros nos prémios monetários para a edição deste ano, sendo que os tenistas falam numa «história diferente», já que os lucros desceram de 15,5 (2024) por cento para 14,9 (2026).

«Sem nós não haveria torneio e não havia entretenimento. Eu sinto que, definitivamente, merecíamos receber uma maior percentagem. Penso que, em algum momento, vamos fazer um boicote. Sinto que esse será a única forma de lutarmos pelos nossos direitos», afirma.

O torneio parisiense decorre entre os dias 24 de maio e 7 de junho.