VÍDEO: Sabalenka bate Gauff e conquista WTA 1000 de Miami
Tenista bielorrussa é a quinta na história a conquistar o torneio de Miami e Indian Wells no mesmo ano
Aryna Sabalenka conquistou, este sábado, o torneio WTA 1000 de Miami, após bater na final a norte-americana Coco Gauff.
Em duas horas e 11 minutos, a tenista bielorrussa e líder do ranking mundial impôs-se sobre a adversária com um triunfo por 2-1 e os parciais de 6-2, 4-6 e 6-3. Recorde-se que, há duas semanas, Sabalenka já tinha conquistado o WTA 1000 de Indian Wells e tornou-se assim a quinta na história a vencer as duas provas no mesmo ano, tal como Steffi Graf (1994 e 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).
Este é o 24.º título da carreira de Sabalenka, que aos 27 anos já leva 11 troféus WTA 1000, sendo que apenas em 2026 já arrecadou três, juntamente com o de Brisbane (Austrália), no início da temporada.
Assista aqui ao ponto que deu a vitória a Sabalenka: