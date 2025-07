A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, venceu este domingo a belga Elise Mertens (23.ª) e garantiu a passagem aos «quartos» de Wimbledon.

A partida demorou uma hora e 35 minutos, com a bielorrussa a vencer em dois sets, com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-4).

Sabalenka vai disputar as meias-finais com Laura Siegemund, 104.ª do ranking WTA.