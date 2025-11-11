O segundo dia das ATP Finals ficou marcado pela morte de dois adeptos, um de 70 e outro de 78 anos, em situações bastante idênticas.

Em Turim, durante o jogo entre Taylor Fritz e Musetti, um homem colapsou nas bancadas, foi assistido no local e transportado para o hospital, onde viria a não resistir tendo chegado em estado crítico. Horas antes, na fan zone, um outro indivíduo teve um ataque cardíaco e acabou por falecer já no hospital.

No que à competição diz respeito, destaque para a vitória de Jannik Sinner sobre Felix Auger-Aliassime, por 2-0, com os parciais de 7-5 e 6-1. Uma entrada com o pé direito para o número um do ranking ATP na competição, em que os dois primeiros de cada grupo se apuram para as «meias».

Fritz derrotou Musetti também por 2-0, com os parciais de 6-3 e 6-4, conquistando assim o primeiro triunfo no Grupo Jimmy Connors, diante do italiano que beneficiou da lesão de Djokovic para participar na prova.