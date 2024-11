Jannik Sinner foi o grande vencedor dos ATP Finals de 2024.

Foram precisos 1h25 minutos para o número um do ranking levar de vencida Taylor Fritz, com um duplo 6-4. O italiano tornou-se apenas no segundo tenista da história sem perder um único set em todo o torneio, igualando o feito de Ivan Lendl, em 1986.

Finalista vencido em 2023, Sinner junta o título aos seus dois primeiros «Grand Slams», na Austrália e no US Open, no qual também superou Fritz na final.