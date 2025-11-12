Ténis
Ténis: Sinner vence e apura-se para as «meias» das ATP Finals
Italiano bate Alexander Zverev por 2-0, com os parciais de 6-4 e 6-3
Jannik Sinner venceu Alexander Zverev por 2-0 e carimbou a passagem às meias-finais das ATP Finals.
O tenista italiano é o primeiro a apurado para a próxima fase da competição, sendo que precisou de uma hora e 38 minutos para derrotar o alemão, com os parciais de 6-4 e 6-3.
Desta forma, Zverev vai discutir com Auger-Aliassime o segundo lugar do Grupo Björn Borg e o respetivo lugar nas «meias». O canadiano tem uma vitória e uma derrota, à semelhança de Zverev, após ter vencido Ben Shelton por 2-1, esta quarta-feira, pelos parciais de 4-6, 7-6 e 7-5.
Recorde-se que no outro grupo, Carlos Alcaraz lidera com duas vitórias em dois jogos, mais uma do que Fritz e Musetti.
