Jannik Sinner venceu Alexander Zverev por 2-0 e carimbou a passagem às meias-finais das ATP Finals.

O tenista italiano é o primeiro a apurado para a próxima fase da competição, sendo que precisou de uma hora e 38 minutos para derrotar o alemão, com os parciais de 6-4 e 6-3. 

Desta forma, Zverev vai discutir com Auger-Aliassime o segundo lugar do Grupo Björn Borg e o respetivo lugar nas «meias». O canadiano tem uma vitória e uma derrota, à semelhança de Zverev, após ter vencido Ben Shelton por 2-1, esta quarta-feira, pelos parciais de 4-6, 7-6 e 7-5.

Recorde-se que no outro grupo, Carlos Alcaraz lidera com duas vitórias em dois jogos, mais uma do que Fritz e Musetti. 

