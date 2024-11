O número dois do ranking mundial, Alexander Zverev, garantiu a passagem à próxima fase dos ATP Finals, depois de superar o número três, Carlos Alcaraz, no último jogo da fase de grupos.

Em Turim, foi reeditada a última final do Roland Garros, em França, vencida por Alcaraz, mas desta vez quem sorriu foi o tenista alemão. Zverev superiorizou-se com dois sets a zero. 7-6 com um 7-5 no tie-break e 6-4 no segundo set, numa partida com a duração de pouco menos de duas horas.

Zverev, de 27 anos, repetiu a vitória alcançada frente ao espanhol no ano passado, nos ATP Finals. Com este triunfo, o tenista alemão garantiu o primeiro lugar do grupo e marcou encontro com o americano Taylor Fritz nas meias-finais. Já Alcaraz, está quase eliminado, estando dependente de uma combinação muito complicada com o resultado do outro jogo do grupo entre Casper Ruud e Andrey Rublev.