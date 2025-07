Francisco Cabral e o seu colega Lucas Miedler, perderam esta sexta-feira nas meias-finais, da vertente de pares, do torneio de Kitzbuhel, na Áustria.

A dupla perdeu por dois sets a zero frente a Petr Nouza e a Patrik Rikl, pelos parciais de 7-6 (7-3 no tie-break) e 6-3.

Depois do português ter conquistado o ATP de Gstaad, no passado domingo ao lado do austríaco, Francisco Cabral (número 37 do ranking de pares ATP) falha o acesso à final deste torneio ATP 250.