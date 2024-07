Dia histórico para Nuno Borges! O tenista português está na final do Open de Bastad, na Suécia, a primeira ATP da carreira.

Este sábado, em terra batida, Nuno Borges, 51º do ranking, bateu Thiago Tirante (121ª) em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e dez minutos.

A disputar pela primeira vez uma meia-final, o atleta luso confirmou o favoritismo e saiu por cima no encontro, marcando agora encontro na final com Rafael Nadal, atual número 261 do ranking, mas ex-top 1 mundial e uma das grandes referências do desporto.

Para marcar presença na final, o tenista espanhol venceu Duje Ajdukovic em três sets, com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. A final está marcada para este domingo.

Com esta presença na final, Nuno Borges é apenas o quarto a consegui-lo, depois de Frederico Gil, João Sousa e Pedro Sousa. Após o encontro, em declarações aos canais oficiais da ATP, o tenista maiato referiu que é um «sonho» enfrentar Nadal e que vai «aproveitar» o momento, mas não vai deixar de ser «competitivo».