Henrique Rocha apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Bastad, um ATP 250, ao vencer Camilo Ugo Carabelli em três sets.

Na terra batida sueca, o tenista português, número 182 do mundo, entrou a perder no primeiro diante do adversário argentino (número 96 do mundo), por 4-6. No entanto, um duplo 6-2 nos dois parciais seguintes permitiu-lhe operar a reviravolta.

Foi um triunfo inédito para o jovem de 20 anos, que se estreou assim a vencer um jogo num quadro principal de um torneio ATP.

Sorte diferente teve Jaime Faria, que mais cedo caiu frente ao também argentino Thiago Agustin Tirante, por 2-1.

Faria, 170.º do ranking mundial, até se superiorizou no primeiro set, por 6-3, mas perdeu os dois últimos parciais por 6-1 e 6-4.

Por fim, refira-se que Henrique Rocha vai defrontar na próxima ronda o vencedor do duelo entre Andrea Pellegrino e Nuno Borges, o outro português em prova.