Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka protagonizaram um jogo de exibição, intitulado de «Batalha dos Sexos», e a boa disposição foi o prato principal do encontro que decorreu este domingo, no Dubai.

Frente a frente, o número 671 do ranking ATP levou a melhor sobre a líder do ranking WTA em dois sets (6-3 e 6-3), em uma hora e meia. Nota para algumas regras que divergem da normalidade no ténis, sendo o principal destaque a diferença de tamanho entre o court utilizado pelo australiano e a bielorrussa.

Além disso, ambos os atletas só tinham uma oportunidade para colocar o serviço do outro lado do campo, ao invés das habituais duas tentativas. O primeiro set começou de forma equilibrada e o marcador chegou a registar 3-3, mas Kyrgios acabou por se superiorizar nos últimos três jogos. Já o segundo set foi mais dividido, com Sabalenka a fazer o break ao quarto jogo, ainda que não tenha conseguido manter-se na frente do marcador até final.

Assista aqui ao ponto que deu a vitória a Nick Kyrgios: