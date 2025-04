Portugal venceu esta terça-feira a Letónia, por 3-0, no jogo de estreia da ‘poule’ D do Grupo I da Zona Europa/África da Billie Jean King Cup.

A seleção portuguesa feminina de ténis, com Matilde Jorge em campo, 277.ª do ranking WTA, bateu Beatrise Zeltina, 988.ª, em três sets, com os parciais de 6-4, 3-6 e 7-5. A partida demorou duas horas e 29 minutos.

Francisca Jorge (253.ª) bateu Darja Semenistaja (131.ª), por 6-3 e 6-4, em uma hora e 27 minutos e confirmou o triunfo português. No terceiro jogo, a capitã Neuza Silva lançou a dupla Angelina Voloshchuk e Inês Murta e estas triunfaram frente a Diana Marcinkevica e Keisija Berzina.

O próximo jogo de Portugal é na quarta-feira frente à Croácia, que bateu a Áustria, por 2-1. Os dois primeiros do grupo seguem para o playoff de promoção.