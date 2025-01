Cameron Norrie teve uma estreia para esquecer no torneio de Auckland, um dos vários eventos que servem de preparação para o Open da Austrália. O atual número 48 do ranking ATP foi eliminado pelo argentino Facundo Diaz Acosta em apenas dois sets (6-2 e 6-3), mas o desfecho do jogo poderia ter sido antecipado quando o britânico acertou com a raquete num espectador.

O episódio aconteceu na reta final da partida, quando Norrie já perdia por 5-3 no segundo parcial, depois de ter cedido o primeiro por 6-2. Após ter devolvido uma bola para a rede, o segundo melhor tenista britânico da atualidade atirou a raquete na direção das bancadas, acertando inadvertidamente numa pessoa sentada numa das primeiras filas.

Apesar da gravidade da situação, o encontro prosseguiu, mas não durou muito mais tempo, uma vez que Diaz Acosta, que chegou à primeira ronda do quadro principal em Auckland após ter sido repescado da fase de qualificação, fechou o encontro de seguida.

Norrie, que ao longo da partida não conseguiu conter diversas manifestações de frustração, já se desculpou pelo sucedido: «Não tinha a intenção de fazer aquilo e nunca tinha feito algo do género. A espectadora riu-se, eu pedi-lhe desculpa e ela respondeu que estava bem. Não foi nada de especial, mas já vimos que podemos ser facilmente desqualificados por isto. Peço desculpa a todos, não estou contente pela forma como me comportei».

Ainda em Auckland, o português Nuno Borges, sétimo cabeça de série do torneio, vai disputar os oitavos de final diante do argentino Mariano Navone. O encontro está agendado para a madrugada desta quarta-feira.