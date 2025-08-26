Carlos Alcaraz surpreendeu tudo e todos no Open dos Estados Unidos, ao surgir com um look muito diferente do habitual. O tenista de Múrcia apareceu com o cabelo totalmente rapado e culpou… o irmão.

«Simplesmente sentia que o meu cabelo já estava comprido demais, então queria muito cortá-lo antes do torneio começar. De repente, estava sozinho com o meu irmão, mas ele não percebeu como funcionava a máquina. A única maneira de consertar era rapar completamente e foi exatamente o que eu fiz, daí este novo corte. A verdade é que não gosto do meu cabelo. Estou a rir-me muito da reação das pessoas, essa é a verdade. Quando apareci no ecrã a entrar no court foi muito estranho ver-me tão branco e sem pelos. Espero que me tenha ajudado a ficar um pouco mais rápido», brincou o número dois mundial, em conferência de imprensa.

Certo é que o novo corte de cabelo deu sorte. Alcaraz qualificou-se para a segunda ronda do torneio, ao bater o norte-americano Reilly Opelka em três parciais.