O espanhol Carlos Alcaraz venceu este domingo Novak Djokovic e conquistou o torneio de Wimbledon pela primeira vez, aos 20 anos.

Num encontro que durou quatro horas e 46 minutos, o número um mundial superou o sérvio em cinco sets, pelos parciais de 1-6, 7-6 (5), 6-1, 3-6 e 6-4.

O primeiro set foi de sonho para Djokovic, que facilmente superou o espanhol por 6-1. Mas Alcaraz começou a recuperar no segundo set e também venceu o terceiro, que durou quase meia hora, por conta de vários «break points» desperdiçados.

Djokovic recolheu, então, aos balneários, venceu o quarto set, mas já não teve capacidade para aguentar a força que Alcaraz demonstrou na reta final. Pelo meio, o sérvio, que não perdia em Wimbledon há mais de 10 anos, ainda «destruiu» a raquete no poste da rede.

Depois do US Open, em setembro de 2022, Alcaraz conquistou o segundo Grand Slam da carreira, segurou a liderança do ranking ATP e impediu Nole de igualar os 24 Grand Slams de Margaret Court, assim como de apanhar Roger Federer, suíço que colecionou um recorde de oito títulos no torneio inglês.