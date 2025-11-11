Carlos Alcaraz, número um mundial, bateu o norte-americano Taylor Fritz esta terça-feira e está mais perto da presença nas meias-finais das ATP Finals.

O espanhol superou o sexto do ranking em Turim, por 2-1, com os parciais de 6-7 (2-7), 7-5 e 6-3, num encontro que teve a duração de duas horas e 50 minutos.

Já o italiano Lorenzo Musetti venceu o australiano Alex De Minaur. Musetti, nono da hierarquia, superou o sétimo pelos parciais de 7-5, 3-6 e 7-5, após duas horas e 48 minutos.

Alcaraz lidera com duas vitórias, seguido de Fritz e Musetti, ambos com uma, enquanto De Minaur ainda não venceu. Todos os tenistas ainda mantêm a esperança do apuramento.

Na última jornada do grupo, Alcaraz vai enfrentar Musetti e Fritz defronta De Minaur, com o murciano a ter hipótese de seguir em frente mesmo em caso de derrota, embora nesse cenário esteja dependente do resultado do outro confronto.

Em caso de triunfo, diga-se, Alcaraz garante que vai fechar o ano como líder do ranking mundial, à frente do italiano Jannik Sinner.