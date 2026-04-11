Carlos Alcaraz vai defender o título do Masters 1.000 de Monte Carlo diante de Jannik Sinner, depois de ter batido Valentin Vacherot em dois sets, este sábado.

O espanhol, número um do mundo, venceu o monegasco (23.º) por um duplo 6-4, ao fim de uma hora e 23 minutos.

Vencedor do torneio no ano passado, Alcaraz vai defrontar Sinner pela primeira vez em 2026. Na outra meia-final, o número dois da hierarquia ATP eliminou o alemão Alexander Zverev (3.º), também em dois sets (6-1 e 6-4).

Esta final em terra batida, marcada para domingo, reveste-se de maior importância porque vai decidir qual dos dois tenistas será o líder da classificação ATP a partir de segunda-feira. Será o 17.º duelo entre Alcaraz e Sinner, com vantagem para o murciano, que venceu 10 e perdeu seis.