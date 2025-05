Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vão medir forças na final do Masters 1000 de Roma, após terem vencido os respetivos encontros das «meias», esta sexta-feira.

O espanhol foi o primeiro a entrar em campo e precisou apenas de dois sets para se superiorizar a Lorenzo Musetti, com os parciais de 6-3 e 7-6. Mais tarde foi a vez de Sinner lutar com Tommy Paul pela segunda vaga no derradeiro encontro.

Em quase duas horas de jogo, o italiano teve mais dificuldades e precisou de três sets para derrotar o norte-americano. Sinner venceu por 1-6, 6-0 e 6-3. A final está marcada para este domingo, a partir das 16h00.