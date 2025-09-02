O espanhol Carlos Alcaraz garantiu a presença nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, esta terça-feira, ao bater o checo Jiri Lehecka, sem perder qualquer set.

Campeão em 2022, o número dois do mundo afastou o 21.º por 6-4, 6-2 e 6-4, em uma hora e 58 minutos, chegando pela nona vez às meias-finais de um "major".

Alcaraz terá pela frente o vencedor do encontro entre o sérvio Novak Djokovic, sétimo do mundo e recordista de títulos do Grand Slam, e o norte-americano Taylor Fritz, quarto.