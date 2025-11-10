Ténis: Alcaraz regressa ao primeiro lugar do ranking da ATP
Tenista espanhol ultrapassa Jannik Sinner
Carlos Alcaraz, tenista espanhol, ultrapassou Jannik Sinner e voltou ao primeiro lugar do ranking da ATP! Apesar de ambos os tenistas não terem disputado qualquer torneio nesta última semana, o italiano acabou por perder mais pontos.
De referir que nesta altura realizam-se também as ATP Finals, onde os dois figuram, que vão decidir quem termina o ano no topo da classificação.
A fechar o pódio continua o alemão Alexander Zverev, enquanto o sérvio Novak Djokovic, que desistiu das ATP Finals, subiu para o quarto lugar. Ben Shelton foi promovido à quinta posição.
No que toca aos tenistas portugueses, Nuno Borges manteve o 47.º lugar e Francisco Cabral, em pares, o 20.º.
Por fim, a bielorrussa Aryna Sabalenka terminou 2025 como a número um, seguida por Iga Swiatek e Coco Gauff. Francisca Jorge é a portuguesa que ocupa uma posição mais elevada no ranking da WTA (202.ª).