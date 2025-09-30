Carlos Alcaraz chegou aos oito títulos em 2025! O tenista espanhol derrotou, esta terça-feira, o norte-americano Taylor Fritz em dois sets e venceu o torneio de Tóquio.

O líder do ranking mundial bateu o número cinco do ranking ATP, carrasco do português Nuno Borges na segunda ronda, por duplo 6-4, em uma hora e 34 minutos.

Alcaraz perdeu apenas um set ao longo de todo o torneio, frente ao norueguês Casper Rudd nas meias-finais e deu assim sequência à vitória no Open dos Estados Unidos, em setembro.

O tenista de 22 anos chega assim ao oitavo título do ano e o 24.º da carreira.

