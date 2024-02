Carlos Alcaraz teve uma participação para esqucer no Open do Rio de Janeiro, no Brasil.

Depois de ter perdido na final do ano passado, o espanhol decidiu voltar a participar no torneio, mas esteve apenas 18 minutos em court. O número dois mundial torceu o pé no segundo ponto da partida contra Thiago Monteiro e acabou por desistir após ter recebido assistência.

Así tiene el tobillo Carlos Alcaraz. Duele solo de verlo. pic.twitter.com/EUXNAXSMYV — José Morón (@jmgmoron) February 21, 2024

Alcaraz ficou com o tornozelo bastante inchado e mostrou preocupação pela lesão. «Ainda não sei [a gravidade da lesão]. Amanhã vou fazer um teste ao meu tornozelo e vamos ver se é algo grave ou não. O fisioterapeuta disse-me que achava que não era algo muito grave. (...) Senti-me mal. Senti dor imediatamente assim que fiquei caí. O fisioterapeuta ainda disse para continuar mais uns jogos de serviço, mas tinha dificuldade em mover-me e desisti», disse, em conferência de imprensa.