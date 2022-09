Carlos Alcaraz já habituou o público a jogada fantásticas e na última madrugada fez mais uma. Na meia-final frente ao norte americano Frances Tiafoe, o espanhol ganhou o ponto de um modo incrível.

A reação do público presente em Nova Iorque, e que obviamente torcia pelo tenista da casa, foi de incredulidade, com antiga primeira-dama Michelle Obama a ficar, também ela, espantada com a qualidade da jogada de Carlos Alcaraz.

VÍDEO: