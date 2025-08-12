Nuno Borges perdeu esta terça-feira na primeira ronda de pares do Masters de Cincinnati. Em singulares, o português também caiu na primeira ronda.

O tenista português, ao lado do checo Tomas Machac, escorregou frente aos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool em três sets, com os parciais de 6-1, 7-5 e 10-8, no super tie break.

O único português em prova é Francisco Cabral, em dupla com o austríaco Lucas Miedler, e que defronta, também nesta terça-feira, o indiano Yuki Bhambri e o neozelandês Michael Venus.