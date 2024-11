Este sábado, Coco Gauff conquistou o título das WTA Finals depois de bater na final a chinesa Zheng Qinwen.

Na final do torneio, que juntou em Riade as oito melhores jogadoras da temporada, a tenista norte-americana venceu em três sets, com os parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (7-2).

A partida teve uma duração de três horas e quatro minutos, sendo a mais longa da prova desde 2008.

Aos 20 anos, a número três do mundo conquistou o nono troféu da carreira.