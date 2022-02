Novak Djokovic considerou que a sua detenção e deportação da Austrália foi «um evento infeliz» e agradeceu o apoio do presidente sérvio, Aleksandar Vucic, com quem se reuniu hoje.

O número 1 mundial disse que, como cidadão sentiu «uma grande necessidade de agradecer ao presidente o grande apoio manifestado, assim como a todas as instituições estatais durante os infelizes eventos na Austrália».

«Embora estivesse sozinho a enfrentar muitos problemas e desafios, nunca me senti só. Tive sempre o apoio da família, das pessoas próximas da minha vida, de toda a nação sérvia e de muita gente, com boas intenções, de todo o mundo», afirmou o tenista de 34 anos, prometendo dar mais tarde a sua versão sobre a polémica na Austrália, por não ter cumprido as regras do país relativamente à covid-19.

Recorde-se que, como o tenista sérvio não está vacinado, o governo australiano decidiu cancelar o seu visto especial e deportá-lo, dizendo que a sua presença na Austrália poderia despertar sentimentos antivacinação.

Por sua vez, o presidente Aleksandar Vucic elogiou Djokovic e disse ter a certeza de que «Novak vai vencer Nadal e Federer em Roland Garros e Wimbledon», os dois próximos ‘majors’, que, ainda assim, ele também poderá não disputar se não estiver vacinado.