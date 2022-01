Novak Djokovic já chegou ao Dubai, após cumprir a ordem de deportação de solo australiano.

O tenista sérvio viajou num voo da Emirates desde Melbourne e à chegada posou com fãs no aeroporto, como é possível ver num vídeo publicado pela estação CNBC.

O n.º 1 do mundo vai falhar o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, depois de uma polémica sobre o incumprimento das regras sanitárias, que acabou com uma decisão judicial que lhe foi desfavorável.

Djokovic não está vacinado contra a covid-19 e essa decisão a manter-se colocará em risco também a sua participação no torneio de Roland Garros.