Daniil Medvedev sempre teve uma relação complicada com a terra batida, mas isso parecia ter mudado este ano: há uma semana, o tenista russo conquistou o Masters 1000 de Roma e chegava a Roland Garros com aspirações legítimas de vencer o segundo Major da temporada.

No entanto, o atual número dois do mundo perdeu na primeira ronda frente a Thiago Seyboth Wild, número 172 do ranking ATP, numa maratona decidida apenas no quinto set, pelos parciais 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3 e 6-4.

Wild, brasileiro de 23 anos, superiorizou-se no tie-break do primeiro set, e esteve muito perto de repetir a façanha no parcial seguinte. O adversário, encostado às cordas, conseguiu recuperar.

Medvedev parecia ter embalado e ganhou o terceiro set de forma tranquila, antes de voltar a ceder o quarto set e o quinto. Estava confirmada assim a grande surpresa até ao momento no quadro masculino do Grand Slam de Paris.

Na próxima ronda, Thiago Seyboth Wild vai defrontar o vencedor do encontro entre Guido Pella e Quentin Halys.