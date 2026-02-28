Daniil Medvedev conquistou, este sábado, o torneio do Dubai e nem precisou de jogar a final da competição para arrecadar o troféu.

Isto porque o seu adversário, Tallon Griekspoor, ficou impedido de discutir o título com o 11.º classificado do ranking ATP devido a uma lesão na perna esquerda. O tenista neerlandês foi considerado «inapto para disputar o encontro, após avaliação médica».

«Não é desta forma que desejo ganhar uma final. Espero que a lesão de Griekspoor não seja muito grave e que tenha uma recuperação rápida», pode ler-se numa publicação no X do tenista. Este é o segundo troféu dos Emirados Árabes Unidos conquistado por Medvedev, após a vitória em 2023.