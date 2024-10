Daniil Medvedev garantiu, este domingo, a passagem para os oitavos de final ATP Masters 1000 de Xangai, depois de bater Matteo Arnaldi por 2-1, com os parciais de 7-5, 6-4 e 6-4, em duas horas e 45 minutos.

No entanto, a passagem do russo pelo torneio chinês tem dado que falar devido às bolas.

O russo de 28 anos tem expressado fortes críticas face à qualidade das bolas de ténis utilizadas e, durante o segundo set, acabou por ser penalizado ao limpar o rabo com uma das bolas.

O gesto obsceno custou uma penalização de um ponto, mas o tenista continuou a criticar a organização: «Estamos em Xangai, um dos melhores torneios do mundo e as bolas não são adequadas para o ténis profissional. Ninguém viu isto antes? Ao fim de cinco jogos estão desfeitas. Sem bolas de qualidade não se pode jogar. É como se depois de 10 minutos a bola de um jogo de futebol não saltasse e tivesse que ser trocada. Ridículo», disse a um supervisor.

Após o encontro, no qual saiu vitorioso, Medvedev sorriu para as câmaras e escreveu «lindas bolas».

Na próxima partida, o número cinco do mundo vai encontrar o vencedor da partida entre Stefanos Tsitsipas ou Alexandre Muller.

Daniil Medvedev signs the camera after beating Matteo Arnaldi in Shanghai:



“Nice balls” 😂 pic.twitter.com/mIHNbjZehv