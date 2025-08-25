A eliminação de Daniil Medvedev do Open dos Estados Unidos, este domingo, ficou marcada pela discussão do tenista russo com o árbitro principal.

O antigo número um do mundo foi derrotado pelo francês Benjamin Bonzi (86.º), por 3-2, com os parciais de 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 e 6-4.

Quando Bonzi já vencia por 2-0 e teve um "match point" a favor, um fotógrafo entrou acidentalmente no court e o árbitro de cadeira, Greg Allensworth, concedeu um novo primeiro serviço ao francês, que já tinha falhado anteriormente. O episódio irritou Medvedev, que perdeu a cabeça.

O russo dirigiu-se ao árbitro de cadeira com muitas críticas: «Estás a tremer porquê? És um homem ou não és? És um homem ou não és? O árbitro quer ir embora mais cedo. Não recebe à hora, recebe por jogo.»

Ao mesmo tempo, Medvedev puxou pelo público e ouviram-se muitos assobios, mas também aplausos na Louis Armstrong Stadium, em Nova Iorque. A reação das bancadas fez com que o jogo estivesse parado durante alguns minutos.

No final da partida, Medvedev, que se arrisca a uma multa pesada, partiu a raquete.