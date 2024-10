Aos 45 anos, Diego Forlán prepara-se para fazer a estreia como profissional num torneio de ténis, mais precisamente o Challenger de Montevideu.

De 11 a 17 de novembro, o antigo internacional uruguaio vai participar na vertente de pares, ao lado do atual n.º 101 do ranking ATP, Federico Coria, que além disso irá jogar no torneio de singulares.

No circuito de veteranos, Forlán já participou em quatro torneios, tendo sido vice-campeão em Assunção e chegado a duas meias-finais.