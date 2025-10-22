Novak Djokovic, atual número cinco mundial e recordista de títulos do Grand Slam, anunciou através das redes sociais que não vai participar no Masters 1000 de Paris deste ano, tal como já havia sucedido há um ano.

O tenista sérvio, de 38 anos, é o recordista de títulos do torneio francês com sete troféus conquistados, o último dos quais em 2023.

No último sábado, o campeão olímpico em Paris2024 já se havia retirado do seu encontro com Taylor Fritz no final do primeiro set, no torneio Six Kings Slam, realizado na Arábia Saudita.

Até ao final do ano, Djokovic deverá ainda disputar o ATP 250 de Atenas e as ATP Finals de Turim.