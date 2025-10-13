Dominic Thiem abordou o dinheiro gasto pelos atletas no ténis, antes de se tornarem profissionais, e referiu mesmo que a modalidade se está a tornar apenas para os «ricos».

Em declarações ao podcast Jot Down Sport, o vencedor do US Open de 2020 levantou o véu quanto ao montante gasto por um jovem durante o ano, que anda entre os 80 e os 100 mil euros. Thiem referiu que, mesmo dando alguma ajuda aos pais, é muito difícil para uma criança conseguir dar continuidade a um «sonho» com os valores praticados hoje em dia, sobretudo ao nível do treino.

«O treino é muito caro. Na nossa academia, por exemplo, tentamos ajudar as famílias com menos possibilidades para que os miúdos possam treinar e seguir um sonho. Dos 13 aos 18 anos, ou até ao momento em que começam a ganhar dinheiro, têm de pagar entre 80 e 100 mil euros por ano, então estamos a falar de quase um milhão no total. É uma quantia incrível e que quase ninguém pode pagar. Mesmo que ajudemos os pais e encontremos patrocinadores, ainda é muito caro», afirmou.

«Quando comecei a subir no ranking ATP e a ganhar dinheiro, não me interessava como é que ele funcionava ou o que fazer com o mesmo. Só queria estar financeiramente estável no fim da carreira. Tive sorte em ter um ótimo consultor financeiro desde os 18 ou 19 anos, em que confiei desde o primeiro dia. Cuidou de tudo e explicou-me quando me comecei a interessar mais pelo assunto», acrescentou.