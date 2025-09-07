A final do US Open, marcada para as 19h30 deste domingo (horas de Lisboa), sofreu um atraso de 30 minutos devido à presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Disponível para assistir ao embate entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, na final do último Grand Slam da temporada, o presidente dos EUA estará sentado no camarote do Arthur Ashe Stadium, em Nova Iorque.

A presença de Trump obrigou a organização a implementar medidas de segurança adicionais, que levaram à alteração da hora de início da partida.

O presidente dos Estados Unidos fez-se acompanhar pela neta, Arabella Kushne, e algumas figuras da Casa Branca.