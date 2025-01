Ao contrário do que aconteceu com o italiano Jannik Sinner, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) anunciou que não vai recorrer da suspensão de um mês aplicada à tenista Iga Swiatek devido a um controlo antidoping positivo a trimetazidina, em agosto de 2024.

Os peritos da AMA consideraram que a justificação apresentada pela número dois mundial e aceite pela Agência Internacional para a Integridade do Ténis (ITIA, nas siglas em inglês), uma contaminação médica, era «plausível», não existindo assim «bases científicas» para contestar a suspensão no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

A vencedora de cinco torneios do Grand Slam teve um controlo positivo fora de competição em agosto, mas defendeu que não utilizou a substância proibida, usada para o tratamento de problemas cardíacos, alegando que o resultado anómalo se deveu à contaminação de um medicamento sem prescrição, a melatonina, ao qual recorreu para combater problemas para dormir.

Swiatek tinha sido suspensa preventivamente de 22 de setembro a 4 de outubro, falhando os torneios de Seul, Pequim e Wuhan.

A tenista polaca apurou-se, esta segunda-feira, para os quartos de final do Open da Austrália, ao afastar a alemã Eva Lys por 6-0 e 6-1. Segue-se a norte-americana Emma Navarro.

A decisão da AMA no caso de Swiatek contrasta com a que tomou quanto a Jannik Sinner, o número um masculino, que em março do ano passado testou positivo duas vezes a clostebol, um esteroide anabolizante proibido e que também foi ilibado pela ITIA.

No caso do italiano, a AMA recorreu ao TAS por entender que essa conclusão «não é correta de acordo com as normas aplicáveis», pelo que solicita «um período de suspensão de entre um a dois anos» para Sinner, mas não «a desclassificação de quaisquer resultados» além dos que já foram determinados pela ITIA.

O tenista italiano tem audiências agendadas no TAS, nos dias 16 e 17 de abril, para se defender das acusações que impelem sobre si.

Sinner também continua em prova no Open da Austrália. Esta segunda-feira, afastou Holger Rune (6-3, 3-6, 6-3 e 6-2), num encontro em que teve de receber tratamento médico devido ao forte calor que se fez sentir em Melbourne, e apurou-se para os quartos de final, onde vai defrontar o australiano Alex De Minaur.