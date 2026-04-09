Alejandro Davidovich Fokina confirmou presença na próxima edição do Estoril Open, que marca o regresso de Portugal ao circuito ATP.

Fokina, que ocupa a 17.ª posição do ranking ATP (já foi 14.º), foi a segunda confirmação dentro do top 20, depois do tenista norueguês, Casper Ruud (12.º) já estar confirmado na competição. Nuno Borges, 50.º colocado no ranking, também já confirmou a presença no Estoril Open.

«Estou contente por regressar a Cascais na nova data de verão para jogar o Estoril Open, o torneio onde consegui fazer a minha estreia nas meias-finais de um evento do ATP Tour», afirmou o tenista espanhol, recordando os bons resultados no Clube de Ténis do Estoril.

O Estoril Open tem regresso marcado ao circuito ATP entre 18 e 26 de julho.