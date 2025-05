Aleksandar Vukic apurou-se para as meias-finais do Millennium Estoril Open, ao eliminar o espanhol Bernabé Zapata Miralles, atual número 380 do Mundo.

O australiano preciso de apenas 47 minutos em court para despachar o adversário com um duplo 6-1.

Nas meias-finais, o número 83 do ATP World Tour vai defrontar o italiano Andrea Pellegrino, que antes derrotou o chileno Nicolas Jarry.

Ainda nesta sexta-feira entra em court Nuno Borges, que defronta o sérvio Miomir Kecmanovic, num encontro que pode seguir NO MAISFUTEBOL.