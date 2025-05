Um dia depois de afastar do Millennium Estoril Open o principal favorito Félix Auger-Aliassime, Andrea Pellegrino foi o primeiro tenista a garantir o acesso às meias-finais do torneio português.

O tenista italiano, número 237 do ATP World Tour, deixou pelo caminho o chileno Nicolas Jarry, sétimo cabeça de série e 57.º do ranking, em três sets.

Pellegrino impôs-se num primeiro set decidido no tie break, no qual venceu por 7-0, mas cedeu no segundo set por 5-7. No derradeiro set, levou a melhor por expressivos 6-1, avançado assim para as meias-finais do Challenger 175.