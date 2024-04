O equatoriano Gonzalo Escobar e o cazaque Aleksandr Nedovyesov sagram-se campeões de pares do Estoril Open, este domingo.

Os quartos cabeças de série venceram a dupla composta pelos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, segundos pré-designados, por 7-5 e 6-2, em uma horas e 41 minutos, no court central do Clube de Ténis do Estoril.

Este é o terceiro título em conjunto de Escobar e Nedovyesov, depois de, em 2023, terem vencido em Sófia e Bastad.