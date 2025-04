Gastão Elias carimbou a passagem aos «oitavos» do Estoril Open, após derrotar Learner Tien por 2-1, com os parciais de 5-7, 7-5 e 6-4.

O tenista português, número 339 do ranking ATP, não entrou da melhor forma no encontro e perdeu o primeiro set, mas acabou por responder e triunfar sobre o 69.º do mundo, com uma reviravolta sensacional.

«Fico feliz pela vitória e triste por ter sido tantos anos depois da última. Mas estou contente pela forma como foi e contra um jogador com um grande futuro pela frente, é uma promessa do ténis mundial. Acho que estive bastante bem, sólido, apesar de um ou outro erro que cometi no primeiro set. No geral, acho que estive bem e intenso. Houve um pouco de nervosismo ao entrar para este encontro, mas consegui lidar bastante bem com as condições e, no geral, foi um encontro positivo.»

«Quero ter uma boa performance, estou a jogar em casa, quero aproveitar esta oportunidade que me foi dada e, por isso, sinto algum nervosismo, mas ajuda a ter a idade que tenho. Já passei por isto muitas vezes e, se calhar, foi o que me ajudou de certa forma. É mais um aspeto positivo no encontro de hoje.»

«Estou cá para as curvas, como se costuma dizer. Sinto-me bem, fisicamente acho que estive de igual para igual com um miúdo 15 anos mais novo que eu. Perco muito poucos jogos por causa do físico, portanto considero que ainda estou numa boa forma para competir a este nível», afirmou o primeiro português a juntar-se a Nuno Borges na segunda ronda do Estoril Open.

Na segunda ronda, o “mágico” vai defrontar o vencedor do duelo entre o compatriota Henrique Rocha (198.º ATP) e o sétimo cabeça de série, o chileno Nicolas Jarry (57.º).

«São os dois duríssimos. A última vez que joguei com o Henrique perdi, levei uma coça na verdade, e com o Jarry também perdi. Portanto, com qualquer um dos dois vou tentar a desforra», comentou.