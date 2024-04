Hubert Hurkacz está nas meias-finais do Estoril Open!

Esta sexta-feira, o número 10 do ranking mundial foi mais forte frente ao tenista espanhol Pablo Llamas Ruiz, tendo vencido em dois sets, por 7-6 (7-4) e 6-4, num jogo que teve a duração de uma hora e 46 minutos.

Pela primeira vez na carreira, o tenista vai às «meias» em terra batida.

Com esta vitória, o tenista polaco fica à espera do adversário que sairá do encontro entre o português Nuno Borges e Cristian Garin, partida essa que se realiza esta sexta-feira e poderá seguir EM DIRETO no Maisfutebol.